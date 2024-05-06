Стало известно, что поменялось в деревне Ярки после покушения на Прилепина

Его автомобиль подорвали на въезде в деревню Ярки Борского округа Нижегородской области.
Воронки от взрыва сегодня уже не осталось, но на месте трагедии (здесь получил серьезное ранение Прилепин и погиб его соратник Саша «Злой») лежит шина от «Ауди», а рядом — розы. Еще в нескольких метрах — бетонный постамент для установки поклонного креста, пишет «Открытый Нижний».
Как рассказали местные жители, первым к подорванной машине подбежал сосед Александр. Он рассказал, что передние колёса тогда взлетели выше берёз. Он тогда вытаскивал раненого Захара из-под машины.
Дома в деревне там разношёрстные: есть совсем простенькие строеньица, а большие, элитные.
Дом Захара Прилепина — отнюдь не роскошный особняк, как ожидали увидеть журналисты.
«Нет, не в его духе», — пояснил смотритель дома, назвавшийся «Давлатом».