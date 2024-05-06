Стало известно, что поменялось в деревне Ярки после покушения на Прилепина

Воронки от взрыва сегодня уже не осталось, но на месте трагедии (здесь получил серьезное ранение Прилепин и погиб его соратник Саша «Злой») лежит шина от «Ауди», а рядом — розы. Еще в нескольких метрах — бетонный постамент для установки поклонного креста, пишет «Открытый Нижний».