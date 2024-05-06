Литовцы за выходные пропустили через границу только треть фур от нормы

Через последний работающий пункт пропуска на границе с Латвией — «Патерниеки» («Григоровщина») в страны Европейского союза за два дня въехало 43% фур. Поляки в ПП «Кукурыки» («Козловичи») пропустили 58% большегрузов от нормы.