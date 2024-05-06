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Литовцы за выходные пропустили через границу только треть фур от нормы

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Литовские контрольные службы за истекшие выходные дни пропустили через границу с территории Беларуси только около трети большегрузных автомобилей от нормы, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.

Источник: Sputnik.by

По данным ГПК, в настоящее время въезда в ЕС ожидают более 1500 фур, а самым загруженным направлением остается литовское -там скопилось свыше 1030 авто.

«За выходные дни в Литву проследовало в среднем 34% грузовиков от нормы. Меньше всего оформили сотрудники “Мядининкая” (“Каменный Лог”) — 17%».

сказали в ГПК.

Через последний работающий пункт пропуска на границе с Латвией — «Патерниеки» («Григоровщина») в страны Европейского союза за два дня въехало 43% фур. Поляки в ПП «Кукурыки» («Козловичи») пропустили 58% большегрузов от нормы.

Скопление легкового транспорта наблюдается перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») — 130 машин. Перед литовскими «Мядининкаем» и «Шальчининкаем» — 90 и 80 соответственно.

Закрытие КПП на белорусско-литовской границе

Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).

Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).

В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска.

Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.

Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.