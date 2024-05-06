Где в Волгограде 6 и 7 мая 2024 перекроют дороги

Генеральная репетиция парада Победы 2024 в Волгограде пройдет во вторник, 7 мая. Начнется тренировка торжественного марша на площади Павших Борцов в 10.00 утра. Из-за этого дороги в центре города перекроют уже с вечера 6 мая 2024 года. Ограничения движения продлятся до обеда 7 мая.
Так, с 22.00 часов 6 мая до 14.00 часов 7 мая 2024 года в Волгограде перекрытия дорог введут на площади Павших Борцов, улицах Гоголя, Мира, Аллее Героев и прилегающих к ним участках. Эти же улицы будут в схеме перекрытия с 22.00 8 мая до 12.00 9 мая 2024 на время самого парада Победы в Волгограде, который начнется в 10 утра 9 мая и пройдет в закрытом режиме.
Учтите, что парковка на площади Павших Борцов закрыта для автомобилей вплоть до окончания майских праздников — по 24.00 11 мая. Автобусы на вокзал ходят по измененному маршруту через улицы Порт-Саида и Коммунистическую. А проходящий по улице Краснознаменской общественный транспорт приостановят на время прохождения военной техники после генеральной репетиции и парада.