Где в Волгограде 6 и 7 мая 2024 перекроют дороги

Так, с 22.00 часов 6 мая до 14.00 часов 7 мая 2024 года в Волгограде перекрытия дорог введут на площади Павших Борцов, улицах Гоголя, Мира, Аллее Героев и прилегающих к ним участках. Эти же улицы будут в схеме перекрытия с 22.00 8 мая до 12.00 9 мая 2024 на время самого парада Победы в Волгограде, который начнется в 10 утра 9 мая и пройдет в закрытом режиме.