Как отметят День Победы в Приморье

Торжества, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдут во всех муниципалитетах Приморья. Для жителей и гостей края запланированы выставки и торжественные акции.
Во Владивостоке 9 мая можно будет посмотреть на парад и ретропоезд «Победа», послушать концерты и увидеть праздничный салют.
Как отметили в министерстве культуры и архивного дела Приморского края, мероприятия, приуроченные Дню Победы, проводят с начала мая: поздравления в городах и районах края принимают ветераны Великой Отечественной войны. Специально для победителей во дворах домов, где они проживают, пройдут небольшие концерты.
— Учреждения культуры подготовили множество тематических мероприятий, среди которых всероссийская патриотическая акция «Окно Победы», акция «Поздравительная открытка» ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО, книжные выставки и литературные часы в библиотеках, конкурсы детских рисунков учащихся школ искусств, спектакли, концерты и много другое. В мероприятиях могут принять участие все желающие, — уточнили специалисты ведомства.
В преддверие Дня Победы — 7 и 8 мая — в муниципалитетах края пройдут возложения венков и цветов к мемориалам и памятникам воинам, погибшим в Великой Отечественной войне и СВО.
7 мая в Приморской картинной галерее во Владивостоке откроется выставочный проект «Великая Победа». В 12:00 запланировано открытие выставки «Юные художники городу Владивостоку». На картины можно будет посмотреть в сквере по улице Светланской — между домами 108б и 108е.
В этот же день в краевой детской библиотеке состоится международная акция «Читаем детям о войне», а в краевой библиотеке для слепых пройдет праздничная программа «И снова май, цветы, салют и слезы».
В библиотеке села Рощино Красноармейского округа будет организована акция «Фронтовая открытка», а в библиотеке поселка Ольга жителей приглашают на выставку-подвиг «Монументы мужества и славы» и на международную акцию «Читаем детям о войне».
В Приморском театре кукол запланирован показ короткометражного документального фильма Владивостокской студии телевидения 1966 года о праздновании Дня Победы и спектакля «Ястребок».
Приморский театр молодежи подготовил спектакль «На выписку», созданный в рамках литературно-театрального проекта «Молодые драматурги Приморья». Премьерные показы пройдут с 9 и 10 мая во Владивостоке, 15 и 16 мая в Уссурийске.
В детской школе искусств Арсеньева начнет работу выставка работ учащихся «Победе в Великой Отечественной войне посвящается».
В историко-краеведческом музее Артема устроят час патриотизма «Нам 41-й не забыть, а 45-й — вечно славить!», посвященный ветеранам-артемовцам, и торжественное собрание во Дворце культуры угольщиков в честь 79-й годовщины Победы.
7 мая в Уссурийске и 8 мая во Владивостоке жители смогут посетить уникальную выставку, размещенную в движущемся железнодорожном составе, — «Поезд Победы». В составе предусмотрены пассажирские вагоны для ветеранов, платформы с исторической реконструкцией и выставкой техники времен Великой Отечественной войны.
Основные мероприятия в честь Дня Победы пройдут во всех муниципалитетах 9 мая.
На локальных площадках все желающие смогут принять участие в мастер-классах по печати памятных открыток и шитью бандан, сборке и разборке оружия. Здесь можно будет пострелять в страйкбольном тире, проследить за полетом беспилотников и узнать, как им управляют, а также увидеть показательные выступления кинологов с собаками. Гостей праздника угостят ароматной кашей и горячим чаем из полевой кухни.
В 20:00 на центральной площади спектаклем с участием детских и профессиональных коллективов начнется вечерняя программа «Прикоснись сердцем к подвигу». Кульминацией ее первого блока станут премьеры клипов «Письма на СВО» и «Маленькие герои большой Победы». Также перед зрителями выступит оркестр Морского государственного университета имени адмирала Невельского и «Росморпорта».
Завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком.