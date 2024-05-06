Как отметят День Победы в Приморье

В преддверие Дня Победы — 7 и 8 мая — в муниципалитетах края пройдут возложения венков и цветов к мемориалам и памятникам воинам, погибшим в Великой Отечественной войне и СВО.



7 мая в Приморской картинной галерее во Владивостоке откроется выставочный проект «Великая Победа». В 12:00 запланировано открытие выставки «Юные художники городу Владивостоку». На картины можно будет посмотреть в сквере по улице Светланской — между домами 108б и 108е.



В этот же день в краевой детской библиотеке состоится международная акция «Читаем детям о войне», а в краевой библиотеке для слепых пройдет праздничная программа «И снова май, цветы, салют и слезы».



В библиотеке села Рощино Красноармейского округа будет организована акция «Фронтовая открытка», а в библиотеке поселка Ольга жителей приглашают на выставку-подвиг «Монументы мужества и славы» и на международную акцию «Читаем детям о войне».



В Приморском театре кукол запланирован показ короткометражного документального фильма Владивостокской студии телевидения 1966 года о праздновании Дня Победы и спектакля «Ястребок».



Приморский театр молодежи подготовил спектакль «На выписку», созданный в рамках литературно-театрального проекта «Молодые драматурги Приморья». Премьерные показы пройдут с 9 и 10 мая во Владивостоке, 15 и 16 мая в Уссурийске.



В детской школе искусств Арсеньева начнет работу выставка работ учащихся «Победе в Великой Отечественной войне посвящается».



В историко-краеведческом музее Артема устроят час патриотизма «Нам 41-й не забыть, а 45-й — вечно славить!», посвященный ветеранам-артемовцам, и торжественное собрание во Дворце культуры угольщиков в честь 79-й годовщины Победы.



7 мая в Уссурийске и 8 мая во Владивостоке жители смогут посетить уникальную выставку, размещенную в движущемся железнодорожном составе, — «Поезд Победы». В составе предусмотрены пассажирские вагоны для ветеранов, платформы с исторической реконструкцией и выставкой техники времен Великой Отечественной войны.



Основные мероприятия в честь Дня Победы пройдут во всех муниципалитетах 9 мая.