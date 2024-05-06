Стало известно, когда в домах челябинцев начнут отключать горячую воду

Первый этап обязательных гидравлических испытаний стартует с 13 мая.
Работы на городских теплосетях и системах теплоснабжения — один из этапов подготовки города к новому отопительному сезону, который начнется осенью. В пресс-службе администрации Челябинска напомнили, что в первую очередь опрессовка ждет локальные котельные.
Горячую воду в домах челябинцев отключат на две неделе. Это — максимальный срок, однако в городском управлении ЖКХ добавили, что горячее водоснабжение, по возможности, может вернуться и раньше. А вот если в процессе опрессовки возникнет авария или испытания выявят необходимость дополнительного ремонта, то некоторым домам придется побыть без горячей воды еще некоторое время.
С графиком отключения воды на первом этапе можно ознакомиться на сайте администрации. После работ на локальных котельных с 21 мая начнутся централизованные испытания.