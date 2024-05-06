Стало известно, когда в домах челябинцев начнут отключать горячую воду

Горячую воду в домах челябинцев отключат на две неделе. Это — максимальный срок, однако в городском управлении ЖКХ добавили, что горячее водоснабжение, по возможности, может вернуться и раньше. А вот если в процессе опрессовки возникнет авария или испытания выявят необходимость дополнительного ремонта, то некоторым домам придется побыть без горячей воды еще некоторое время.