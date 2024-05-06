Екатеринбург вошел в топ-10 городов с высоким качеством жизни

Ранее сообщалось, что Свердловская область заняла пятое место в рейтинге по объемам ипотечного кредитования в марте. Свердловчане взяли 4,98 тысяч кредитов на сумму в 16,84 млрд рублей. Средний чек ипотеки составил 3,38 млн рублей, а средний срок кредитования — 261 месяц.