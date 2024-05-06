Екатеринбург вошел в топ-10 городов с высоким качеством жизни

В топ-10 также вошли Москва, Грозный, Сочи, Калуга, Санкт-Петербург, Владимир, Новороссийск, Севастополь и Тула. При составлении рейтинга учитывались различные параметры — потребительская активность населения, доступность жилья, качество медобслуживания, экология и так далее, пишет ЕАН.
Другие регионы УрФО также вошли в топ: Тюмень заняла 13 место, Сургут — 22 место, Нижневартовск — 23 место, Курган — 25 место, Нижний Тагил —33 место и Магнитогорск — 45 место.
Ранее сообщалось, что Свердловская область заняла пятое место в рейтинге по объемам ипотечного кредитования в марте. Свердловчане взяли 4,98 тысяч кредитов на сумму в 16,84 млрд рублей. Средний чек ипотеки составил 3,38 млн рублей, а средний срок кредитования — 261 месяц.