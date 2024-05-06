Воронежских водителей предупредили о сильных дождях на трассе «Дон»

Воронежских водителей и автолюбителей, проезжающих через нашу область, предупредили о сильных дождях на трассе «Дон». Они вероятны на протяжении всего дня понедельника, 6 мая, и в ночь на вторник, 7 мая. Предупреждение синоптиков передали специалисты компании «Автодор», обслуживающей трассу. Дожди вероятны не только в Воронежской, но и в Липецкой, Тульской и Московской области.