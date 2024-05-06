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Воронежских водителей предупредили о сильных дождях на трассе «Дон»

Они пройдут 6 мая и в ночь на 7 мая.

Источник: Комсомольская правда

Воронежских водителей и автолюбителей, проезжающих через нашу область, предупредили о сильных дождях на трассе «Дон». Они вероятны на протяжении всего дня понедельника, 6 мая, и в ночь на вторник, 7 мая. Предупреждение синоптиков передали специалисты компании «Автодор», обслуживающей трассу. Дожди вероятны не только в Воронежской, но и в Липецкой, Тульской и Московской области.

В такую погоду лучше ехать с более низкой, чем обычно, скоростью из-за ухудшения видимости на дороге. Водителям напоминают, что в случае ЧП нужно вызывать аварийных комиссаров по номеру *2323.

Напомним, местами по Воронежской области 7 мая может выпасть град и подуть шквалистый ветер со скоростью 23 м/с.