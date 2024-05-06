Стяги, звезды и стелы: как украсили Москву ко Дню Победы

На въездах в город поставили тематические декоративные конструкции «С праздником 9 Мая!» и «Город-герой Москва», а у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях — композиции из флагов. Так, возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной размещены декоративные конструкции «Звезда России» и «Салют Победы», перед Триумфальной аркой и на площади Дорогомиловская Застава установлены огромные звезды «Город-герой Москва». Традиционно украсили флагами столичные мосты, в том числе Большой Москворецкий, Большой Каменный, Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский. На фасадах зданий на Кутузовском проспекте вывесили красные стяги.