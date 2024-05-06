Челябинская область 7 мая окажется на периферии циклона: ожидаются дожди с мокрым снегом

Ветер во вторник юго-западный, западный 6−11 м/с, местами порывы: ночью — до 14 м/с, днем — до 15 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до плюс 5, при прояснении заморозки в воздухе и на почве — до минус 3 градусов, днем завтра в северной половине будет плюс 8−13, южной — 12−17.