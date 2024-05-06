Челябинская область 7 мая окажется на периферии циклона: ожидаются дожди с мокрым снегом

В Челябинской области 7 мая ожидаются дожди с мокрым снегом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В ближайшие сутки регион окажется на периферии циклона, быстро смещающегося по территории Среднего Урала.
«В связи с чем местами ожидаются осадки в виде дождя, в горах — с мокрым снегом, а с затоком теплой воздушной массы на юг области ожидается потепление», — говорится в комментарии дежурного специалиста регионального ЦГМС.
Ветер во вторник юго-западный, западный 6−11 м/с, местами порывы: ночью — до 14 м/с, днем — до 15 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до плюс 5, при прояснении заморозки в воздухе и на почве — до минус 3 градусов, днем завтра в северной половине будет плюс 8−13, южной — 12−17.
В Челябинске 7 мая без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1−3, днем — 11−13 градусов.