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В Пресненском районе Москвы построят пешеходный мост

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пешеходный мост будет возведен в Центральном административном округе Москвы со стороны Шмитовского проезда за счет инвестора. Об этом рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская.

Источник: Reuters

«Пешеходный павильон и эстакада будут пролегать через съезд с улицы Ермакова Роща на 3-ю Магистральную улицу со стороны Шмитовского проезда, владения 34. Протяженность павильона составит 21 м, а ширина — 3 м. Прилегающая к нему эстакада не превысит 19 м в длину и 4 м в ширину», — сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она добавила, что, согласно выпущенному Москомархитектурой градостроительному плану земельного участка, мост появится рядом с возводимым офисно-гостиничным комплексом для улучшения транспортной и пешеходной доступности.

строительство
архитектура