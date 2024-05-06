В Пресненском районе Москвы построят пешеходный мост

«Пешеходный павильон и эстакада будут пролегать через съезд с улицы Ермакова Роща на 3-ю Магистральную улицу со стороны Шмитовского проезда, владения 34. Протяженность павильона составит 21 м, а ширина — 3 м. Прилегающая к нему эстакада не превысит 19 м в длину и 4 м в ширину», — сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.