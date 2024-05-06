В Воронеже умер бывший музыкант группы «Крематорий»

Причиной смерти стал рак. Болезнь у мужчины обнаружили в прошлом году.
— Мы благодарим всех, кто помогал нам продлить его дни, но рак лимфы оказался беспощадным и быстротечным. Мы обязательно приедем в Воронеж и дадим концерт в память о нашем благородном друге, — отметили музыканты «Крематория».
Актер и мультиинструменталист (играл на скрипке, клавишных и гитаре) Вячеслав Бухаров родился в Воронеже. Он окончил местный институт искусств, куда поступил после армии. Затем — служил в Театре балтийского флота и Русском драматическом театре в Риге, сотрудничал со столичным «Сатириконом». Приехав в Москву — попал в «Крематорий». С группой он в качестве скрипача работал на протяжении семнадцати лет, с 1994 по 2007 годы, участвовал в записи наиболее знаковых альбомов коллектива.
В его фильмографии — 15 работ. Широкому зрителю Бухаров может быть знаком по ролям в сериалах «Высший пилотаж», «Между нами, девочками», «Шакал», фильмам «Удиви меня» и «Классик».