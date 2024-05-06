В Воронеже умер бывший музыкант группы «Крематорий»

Актер и мультиинструменталист (играл на скрипке, клавишных и гитаре) Вячеслав Бухаров родился в Воронеже. Он окончил местный институт искусств, куда поступил после армии. Затем — служил в Театре балтийского флота и Русском драматическом театре в Риге, сотрудничал со столичным «Сатириконом». Приехав в Москву — попал в «Крематорий». С группой он в качестве скрипача работал на протяжении семнадцати лет, с 1994 по 2007 годы, участвовал в записи наиболее знаковых альбомов коллектива.