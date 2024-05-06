Волонтёры из 8 регионов приедут на учения по поиску детей под Иркутском

Волонтёры-поисковики из Иркутской области примут участие в масштабных учениях добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Всего на них съедутся более 100 человек из 8 регионов Сибирского федерального округа. Это Хакасия, Тыва, Алтай, Омская, Новосибирская области, Красноярский и Алтайский края.