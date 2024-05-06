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Волонтёры из 8 регионов приедут на учения по поиску детей под Иркутском

Это Хакасия, Тыва, Алтай, Омская, Новосибирская области, Красноярский и Алтайский края.

Источник: Аргументы и факты

Волонтёры-поисковики из Иркутской области примут участие в масштабных учениях добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Всего на них съедутся более 100 человек из 8 регионов Сибирского федерального округа. Это Хакасия, Тыва, Алтай, Омская, Новосибирская области, Красноярский и Алтайский края.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, учения будут проходить с 16 по 21 мая на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник» на 17 километре Байкальского тракта в Иркутском районе.

Обучение волонтёров-поисковиков во время учений будет проходить при поддержке сотрудников различных ведомств. Это Следственный комитет, МЧС и МВД.