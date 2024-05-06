Автобусов станет больше на двух нижегородских маршрутах

Еще два автобуса планируют запустить на нижегородский маршрут Т-55 «Тоннель Московского вокзала — ЗКПД-4» в мае, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.
Перевозчик предложил это сделать в связи с увеличением пассажиропотока на маршруте.
«Кроме этого, планируется увеличение выпуска на уровне свыше 10 машин на автобусном межмуниципальном маршруте № 517 “Арзамас Автостанция — Нижний Новгород Автовокзал Щербинки”, — рассказала Сухова.
Ранее сообщалось, что режим работы маршрута Э-17 изменится в Нижнем Новгороде.