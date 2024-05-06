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Автобусов станет больше на двух нижегородских маршрутах

Выпуск хотят увеличить уже в мае.

Источник: Время

Еще два автобуса планируют запустить на нижегородский маршрут Т-55 «Тоннель Московского вокзала — ЗКПД-4» в мае, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.

Перевозчик предложил это сделать в связи с увеличением пассажиропотока на маршруте.

«Кроме этого, планируется увеличение выпуска на уровне свыше 10 машин на автобусном межмуниципальном маршруте № 517 “Арзамас Автостанция — Нижний Новгород Автовокзал Щербинки”, — рассказала Сухова.

Ранее сообщалось, что режим работы маршрута Э-17 изменится в Нижнем Новгороде.