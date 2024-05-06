ГИБДД выпустила предупреждение для свердловчан из-за снегопада

В связи с этим региональная Госавтоинспекция выпустила предупреждение.
— На трассе Пермь-Екатеринбург Нижнесергинского района автоинспекторы фиксируют снегопад, состояние дорожного покрытия — мокрое, видимость ограничена, — отметили в ГИБДД Свердловской области.
Автоинспекторы призвали автомобилистов проявлять бдительность и осторожность. Водителей просят исключить резкое торможение и опасные маневры. Также уральцам рекомендуют воздержаться от поездок на летней резине.
Ранее на дорогах Среднего Урала из-за перепадов температур образовалась гололедица. В ГИБДД Свердловской области предупредили автолюбителей об опасности на дорогах региона.