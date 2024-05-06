Ко Дню Победы показали сделанный из космоса снимок Волгограда

Под торжественную музыку из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» на экране идут друг за другом снимки городов, известных подвигами своих защитников, это Москва, Севастополь, Волгоград, Новороссийск, Ростов-на-Дону и многие другие.
«Традиционно в преддверии Дня Победы публикую города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести из космоса!» — написал космонавт и призвал отмечаться в комментариях тех, кто увидел свой дом.
Подписчики с радостью откликнулись и стали ставить лайки. Некоторые посетовали, что не все города было видно во время пролета МКС над Россией.