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Ко Дню Победы показали сделанный из космоса снимок Волгограда

Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал снимки городов-героев, сделанные с борта МКС.

Источник: соцсети

Под торжественную музыку из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» на экране идут друг за другом снимки городов, известных подвигами своих защитников, это Москва, Севастополь, Волгоград, Новороссийск, Ростов-на-Дону и многие другие.

«Традиционно в преддверии Дня Победы публикую города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести из космоса!» — написал космонавт и призвал отмечаться в комментариях тех, кто увидел свой дом.

Подписчики с радостью откликнулись и стали ставить лайки. Некоторые посетовали, что не все города было видно во время пролета МКС над Россией.

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