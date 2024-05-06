В воронежских Семилуках жители улицы Земской могут остаться без дороги

Жители улицы Земской в микрорайоне Южный райцентра Семилуки, расположенного совсем рядом с Воронежем, бьют тревогу. Они могут остаться без дороги. С этой проблемой столкнулись жители четной стороны улицы. Напротив их домов скоро начнется строительство коттеджей. При этом участки сформированы так, что загородят единственную в этом месте асфальтированную дорогу. Причем это вопрос совсем недалекого будущего — ближайших месяцев.
— Есть альтернативная грунтовка вдоль лесопосадки. Но эта дорога не числится в муниципальном реестре, городскими службами не обслуживается. Мэрия Семилук от нее открещивается. Мы сами ее грейдировали, отсыпали. Но в 2023 году в мэрии Семилук дали разрешение на прокладку в этом месте электрокабеля. И от запасного пути практически ничего не осталось. Я к своему дому, например, проехать не смогу — колея по колено, — говорит жительница улицы Земской Светлана Котова.
Светлане и ее соседям придется оставлять машины далеко от своих домов. Но даже пешком до них трудно дойти: когда расквасит, даже высокие резиновые сапоги не помогают. Случись что, по вязкой жиже вряд ли проедет и скорая, и пожарная машина.
Жители Земской обращались во все возможные инстанции, однако пока без толку. В мэрии Семилук вопрос «улучшения дорожного покрытия» грунтовки обещает рассмотреть через несколько лет. Областные власти дистанцируются от решения проблем с распределением участков под индивидуальное жилищное строительство, утверждая, что это полномочия муниципалитета.
От нормальной асфальтированной дороги жители четной стороны Земской скоро могут быть совсем отрезаны. предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.
Набегавшиеся по чиновникам разного уровня люди обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активисты президентского движения направили обращение в администрацию Семилуки с требованием обустроить проезд к частным домам на четной стороне улицы Земской. Также в ОНФ просят прокуратуру проверить формирование земельных участков, из-за которого люди теряют доступ к своим домам.
— Виновные должны понести наказание, а явная ошибка — исправлена, — заявил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров. — Пока же идет разбирательство, требуем, чтобы муниципалитет экстренно обустроил альтернативный подъезд к домам.