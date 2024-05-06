В воронежских Семилуках жители улицы Земской могут остаться без дороги

— Есть альтернативная грунтовка вдоль лесопосадки. Но эта дорога не числится в муниципальном реестре, городскими службами не обслуживается. Мэрия Семилук от нее открещивается. Мы сами ее грейдировали, отсыпали. Но в 2023 году в мэрии Семилук дали разрешение на прокладку в этом месте электрокабеля. И от запасного пути практически ничего не осталось. Я к своему дому, например, проехать не смогу — колея по колено, — говорит жительница улицы Земской Светлана Котова.