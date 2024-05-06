На Кубани прогнозируют заморозки 7 мая

Синоптики прогнозируют заморозки на Кубани. Столбики термометров опустятся до минусовых температур ночью и утром 7 мая.
«Местами крае, исключая Черноморское побережье, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы −0,1…-4 градусов», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Заморозки могут серьезно «ударить» по сельхозкультурам. Жителям рекомендуют защитить будущий урожай.
«Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой», — напомнили спасатели.