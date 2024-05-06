Новые правила ПДД: что изменится в мае

Теперь водителям необходимо соблюдать следующие нормы:
Пересечение одиночной сплошной линии
Пересечение одиночной сплошной линии на дороге теперь классифицируется как административное нарушение. Это действие влечет за собой серьезные последствия, включая лишение водительских прав на срок до шести месяцев согласно статье 596 КоАП.
Выезд с второстепенной дороги
Водители, выезжающие с второстепенной дороги на главную, обязаны уступить дорогу всем участникам движения, двигающимся по главной дороге. Это правило распространяется как на другие автомобили, так и на пешеходов, чтобы минимизировать риск дорожно-транспортных происшествий и улучшить общую безопасность дорожного движения.
Поворотные маневры
При выполнении поворотов водители должны строго соблюдать полосу движения. Запрещено пересекать разметку, отделяющую полосы при повороте. Это предотвращает создание помех и опасных ситуаций для других участников дорожного движения.
Движение по выделенным полосам
Расширяется круг транспортных средств, которым разрешено использовать выделенные полосы. Помимо общественного транспорта, такую возможность получают и другие автобусы, удовлетворяющие определенным условиям: масса транспортного средства должна превышать пять тонн, а количество пассажирских мест — не менее восьми.
Разворот на перекрестках
Водителям теперь разрешается выполнять разворот на перекрестках как по малому, так и по большому радиусу. Это изменение направлено на улучшение проходимости перекрестков и уменьшение времени ожидания на светофорах, что способствует более эффективному и безопасному движению.