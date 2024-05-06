Потепление в среду, мокрый снег и заморозки: Свердловскую область ждет неласковый май

— С 6 по 7 мая на Урал придет западный циклон, который пройдет через северную часть региона. Этот фронт принесет с собой как мокрый снег, так и дождь на юге региона, — продолжает Галина Шепоренко. — Вместе с осадками 7 мая в области станет теплее. Правда, высокие температуры будут кратковременными. То есть холод уйдет, но дожди будут идти до середины мая. Не исключено, что в регион с 8 по 9 мая придут и первые грозы.