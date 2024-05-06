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Потепление в среду, мокрый снег и заморозки: Свердловскую область ждет неласковый май

Синоптик Шепоренко: холод уйдет, но дождь будет идти до середины мая.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

В минувшие выходные Свердловскую область накрыл аномальный для мая снегопад. Десятки поваленных деревьев, оборванные линии электропередач, ДТП на дорогах — это лишь часть последствий непогоды. Как объясняют синоптики, снегопад был вызван циклоном, который сформировался над Уралом между Челябинской и Свердловской областью.

— Большая часть осадков выпала в южной части региона. В зоне осадков остались Бисерть, Полевской, Ревда, Камышлов, Артемовский, Тавда, — объясняет главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко. — Наибольшая высота покрова зафиксирована в Ревде — 31 сантиметр. В Екатеринбурге эта отметка составила 21 сантиметр. Вплоть до 7 мая снег будет таять. Поэтому ждем переизбыток влажности.

По словам синоптика циклон отступил еще 5 мая. Но, увы, это не означает, что погода нормализуется и приблизится к летней. Синоптики предупреждают, что над областью пройдут еще два циклона с осадками.

— С 6 по 7 мая на Урал придет западный циклон, который пройдет через северную часть региона. Этот фронт принесет с собой как мокрый снег, так и дождь на юге региона, — продолжает Галина Шепоренко. — Вместе с осадками 7 мая в области станет теплее. Правда, высокие температуры будут кратковременными. То есть холод уйдет, но дожди будут идти до середины мая. Не исключено, что в регион с 8 по 9 мая придут и первые грозы.

В южной части области температура воздуха в среду поднимется до +21 градуса. А уже следующим днем опустится до +10. Ночью ожидается от 0 до — 5 градусов.

В Уралгидрометцентре подчеркнули, что циклоны будут идти на регион с 6 мая поочередно один за другим. И вместе с ними установятся ветреные дни на территории области — порывы ветра будут достигать от 15 до 18 метров в секунду.

— Нынешний май с предыдущим годом не сравнить. В 2023 году этот месяц побил показатели по засушливости. Осадков не было. А на юге области выпадало за май примерно от 0 до 30% месячной нормы, — объясняет синоптик.