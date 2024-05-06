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Самарцам рассказали, что делать при укусе змеи

В Самарской области туристам и отдыхающим рассказали, как избежать неприятных встреч со змеями.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области с наступлением весны проснулись не только клещи, но и ядовитые змеи. Специалисты рассказали, что делать, если вас укусила гадюка.

Специалист-герпентолог Анастасия Кленина отметила, что гадюки гораздо опаснее ужей. У ядовитых змей вертикальный зрачок и укороченное тело. Лучше всего защититься от укусов змей заранее. Самарцам не стоит ходить босиком по траве и раздвигать кусты руками. По словам специалиста, укус может спровоцировать сам человек, когда попытается схватить змею.

В первые пять минут яд можно отсосать и после выплюнуть. Яд гадюк в регионе несильный и не влияет на нервную систему. Также после укуса стоит принять таблетку от аллергии и пить больше воды, по возможности нужно обратиться к врачу.