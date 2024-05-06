В метро появился поезд, посвященный подвигу народа в годы Великой Отечественной войны

В тематическом поезде представлена информация о храбрости и стойкости советских людей, например о кузнеце Шаахмеде Шамахмудове и его жене Бахри Ахмедовой, усыновивших во время Великой Отечественной войны 15 детей разных национальностей. Кроме того, пассажиры узнают, как голос поэтессы Ольги Берггольц стал одним из символов блокады, а также сколько экстренных сообщений и сводок с фронта прочитал Юрий Левитан.