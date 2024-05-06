В метро появился поезд, посвященный подвигу народа в годы Великой Отечественной войны

Пассажиры тематического состава «Подвиг народа» узнают о советских гражданах, которые самоотверженно трудились на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны.
«В поезде мы разместили экспозицию “Подвиг народа”, а каждый вагон посвятили определенной теме. Например, в одном из них пассажиры смогут узнать больше о защите Брестской крепости, а в другом — о достижениях и изобретениях советских врачей в тылу. Тематический состав будет курсировать шесть месяцев по Арбатско-Покровской линии», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В тематическом поезде представлена информация о храбрости и стойкости советских людей, например о кузнеце Шаахмеде Шамахмудове и его жене Бахри Ахмедовой, усыновивших во время Великой Отечественной войны 15 детей разных национальностей. Кроме того, пассажиры узнают, как голос поэтессы Ольги Берггольц стал одним из символов блокады, а также сколько экстренных сообщений и сводок с фронта прочитал Юрий Левитан.