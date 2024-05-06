Проживание в отелях Петербурга подорожало на 17 процентов за год

Ночь в отеле в Петербурге в январе-апреле в среднем обходилась в 5,2 тысячи рублей, что на 17 процентов больше, чем было в аналогичный период 2023 года. При этом сильнее всего подорожало проживание в трехзвездочных отелях — на 20,2 процента. Остановка в четырехзвездочной гостинице теперь обходится на 16,7 процента больше, а в пятизвездочных — на 12,4 процента. Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на данные Hotel Advisors.
Примечательно, что если сравнивать с показателями 2019 года, то стоимость одной ночи не подорожала, а даже подешевела. Тогда цена одной ночи составляла около 6,5 тысяч рублей, а по итогам 2023-го — 5,9 тысячи рублей.
— Средняя стоимость проживания все еще на семь-десять процентов отстает от показателя за 2019 год, — отметил вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.
Но, по его словам, к концу 2024 года этот разрыв сократится, в 2025 году средний чек будет составлять столько же, сколько и в допандемийные годы, а в 2026 году цены на проживание перегонят этот показатель.