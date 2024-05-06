Проживание в отелях Петербурга подорожало на 17 процентов за год

Ночь в отеле в Петербурге в январе-апреле в среднем обходилась в 5,2 тысячи рублей, что на 17 процентов больше, чем было в аналогичный период 2023 года. При этом сильнее всего подорожало проживание в трехзвездочных отелях — на 20,2 процента. Остановка в четырехзвездочной гостинице теперь обходится на 16,7 процента больше, а в пятизвездочных — на 12,4 процента. Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на данные Hotel Advisors.