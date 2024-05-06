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Из-за непогоды в Уфе 6 мая отменили несколько мероприятий ко Дню Победы

В городе бушует ветер до 20 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Администрация Уфы

Сегодня, 6 мая, в Уфе перенесли проведение нескольких мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Это связано с неблагоприятными погодными условиями — в столице бушует сильный ветер, порывы которого достигают 20 м/с.

Так, в Ленинском районе торжественный парад и «Вальс победы» для ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны в сквере имени Мустая Карима перенесли на 8 мая.

В Октябрьском районе сегодня не состоится районная легкоатлетическая эстафета. Ее проведение также отложили до 8 мая.

По данным синоптиков, непогода продолжится до вечера. На данным момент известно об одной пострадавшей. На женщину упало металлическое ограждение со строительной площадки высотного жилого дома на Зорге. Ее доставили в больницу.

По городу от ветра падают деревья, светофоры, ограждения, разрушаются фасады зданий, кровли, переворачиваются остановки транспорта, сносит биотуалеты.