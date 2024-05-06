Из-за непогоды в Уфе 6 мая отменили несколько мероприятий ко Дню Победы

Сегодня, 6 мая, в Уфе перенесли проведение нескольких мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Это связано с неблагоприятными погодными условиями — в столице бушует сильный ветер, порывы которого достигают 20 м/с.
Так, в Ленинском районе торжественный парад и «Вальс победы» для ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны в сквере имени Мустая Карима перенесли на 8 мая.
В Октябрьском районе сегодня не состоится районная легкоатлетическая эстафета. Ее проведение также отложили до 8 мая.
По данным синоптиков, непогода продолжится до вечера. На данным момент известно об одной пострадавшей. На женщину упало металлическое ограждение со строительной площадки высотного жилого дома на Зорге. Ее доставили в больницу.
По городу от ветра падают деревья, светофоры, ограждения, разрушаются фасады зданий, кровли, переворачиваются остановки транспорта, сносит биотуалеты.