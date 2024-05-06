В мэрии рассказали о реконструкции двух «транспортных артерий» Казани

Работы проводят на участке в 11,5 км от улицы Музыкальной до трассы М7 «Волга». Здесь ликвидируют все существующие светофоры и пешеходные переходы. Сейчас на шоссе строят три подземных и пять надземных пешеходных переходов, три подземные разворотные петли, тоннель, эстакаду и три разворотные петли в одном уровне. Также на участке от торгового центра «Факел» до спорткомплекса «Олимпиец» дорогу планируют расширить до 6 полос. Помимо этого, на всем протяжении реконструируемого участка проложат тротуар и велодорожки.