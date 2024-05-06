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С улиц Перми полностью пропали велосипеды кикшеринга Whoosh

Сервис Whoosh отключил прокат велосипедов из-за плохих погодных условий в городе.

Источник: Комсомольская правда

В Перми с улиц города полностью пропали горожане, колесящие на электровелосипедах кикшеринга Whoosh. При этом, средства индивидуальной мобильности были замечены стоящими на парковках.

Читателей «Комсомолки» в пресс-службе сервиса проката Whoosh поспешили успокоить, велосипеды никуда не пропали, они все так же аккуратно стоят на парковках на улицах города.

«Из-за непогоды в Перми сервис поставили на паузу — временно начать поездку невозможно. Как только погода улучшится, велосипеды вновь станут доступными для поездок», — пояснили в сервисе Whoosh.

Глава Перми Эдуард Соснин 6 мая призвал горожан ограничить поездки на личном транспорте. Неблагоприятные погодные условия в городе делают опасными поездки на летней резине.