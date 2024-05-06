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В Новосибирскую область придет потепление до +22 градусов

В Новосибирске ожидается постепенное повышение температуры в ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Сиб.фм

По данным «Западно-Сибирского УГМС», солнечная погода порадует жителей города в течение трех дней. Ночью 7 мая температура опустится до +2 градусов, днем поднимется до +16 градусов. Ветер будет юго-западным, с порывами до 14 м/с.

В среду, 8 мая, ожидается безосадочная погода с ночной температурой +6… +8 градусов и дневной до +17 градусов.

9 мая температура еще вырастет до +22 градусов днем без осадков. Эксперты прогнозируют пик тепла 10 мая, после чего ожидается похолодание к 11 маю.

12 мая будет солнечно, но прохладно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что искусственный интеллект из Новосибирска написал «Тотальный диктант» лучше ожиданий.