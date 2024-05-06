В Иркутской области с 1 июля введут новый тип тарифа на электричество

В Иркутской области с 1 июля начнут действовать новые тарифы на электричество. Теперь пользователей разделят на три диапазона объемов потребления электрической энергии. Первая категория устанавливает норму на 25 тысяч кВт*ч, те кто будут потреблять свыше месячной нормы, будет вынужден платить по увеличенным тарифам. Приказ службы по тарифам Иркутской области опубликован на официальном правовом портале.
— Для содержания общедомового имущества и в отношении объемов потребления электрической энергии многодетными семьями не будут вводиться пороговые ограничения, — сказано в приказе.
Но всем, кто не относится к этим категориям, лучше ознакомиться с изменениями в диапазонах. От 25 001 до 25 010 кВт*ч включительно потребители будут платить 2, 57 рубля. Пока эта сумма составляет 1, 42 рубля. Если расход электроэнергии превысит 25 010 кВт*ч, то вместо фиксированной цены, надо отложить 4, 90 рубля, за 1 кВт*ч.
В апреле Губернатор региона Игорь Кобзев предупреждал, что с 1 июля на территории области установят тарифы с нормированием потребления. Введение подобных тарифов поможет сохранить низкий тариф на электроэнергию. Глава региона отметил, что нововведение не коснется интересов большей части населения региона.