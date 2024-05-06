В Иркутской области с 1 июля введут новый тип тарифа на электричество

Но всем, кто не относится к этим категориям, лучше ознакомиться с изменениями в диапазонах. От 25 001 до 25 010 кВт*ч включительно потребители будут платить 2, 57 рубля. Пока эта сумма составляет 1, 42 рубля. Если расход электроэнергии превысит 25 010 кВт*ч, то вместо фиксированной цены, надо отложить 4, 90 рубля, за 1 кВт*ч.