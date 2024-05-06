«20−30% от возможного урожая мы потеряли»: заморозки в Татарстане уничтожают сельхозпродукцию фермеров

В начале мая в Казани неожиданно наступили заморозки, что стало серьезной проблемой для местных фермеров. Мэрия города активно работает над включением отопления в домах, чтобы обеспечить жителей теплом в такую непогоду, однако аграрии терпят значительные потери из-за морозов. Неблагоприятные погодные условия угрожают урожаю и создают серьезные трудности для сельскохозяйственных производителей.
— Погода сказалась крайне негативно даже не на рассаду, а на наши цветущие поля. Конечно, они не погибли, но часть урожая мы явно потеряли. Что касается спасения остальной партии — сейчас будем проходиться по полям различными антистрессантами для растений, чтобы хотя бы как-нибудь привести их в чувства, — рассказал владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков.
— Думаю, что фрукты и ягоды, конечно, будут, но 20−30% от возможного урожая мы потеряли. Особенно тяжело пришлось грушам, яблокам
Несмотря на текущие трудности, стоит отметить, что в прошлом году ситуация, по словам бизнесмена, была намного хуже. Сильные заморозки и трехдневный штормовой ветер кардинально испортили урожай. Тем не менее, даже после таких экстремальных условий, что-то все же удалось сохранить. Это показывает нашу выносливость и настойчивость в борьбе с природными бедствиями.