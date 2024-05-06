«20−30% от возможного урожая мы потеряли»: заморозки в Татарстане уничтожают сельхозпродукцию фермеров

— Погода сказалась крайне негативно даже не на рассаду, а на наши цветущие поля. Конечно, они не погибли, но часть урожая мы явно потеряли. Что касается спасения остальной партии — сейчас будем проходиться по полям различными антистрессантами для растений, чтобы хотя бы как-нибудь привести их в чувства, — рассказал владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков.