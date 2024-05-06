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Выходные в мае: крымчан ждет вторая короткая рабочая неделя

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Жителей Крыма ждет двухдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня Победы.

Источник: РИА "Новости"

Так, 6 мая в Крыму выходной по случаю Пасхи, которая по указу главы РК Сергея Аксенова является республиканским выходным. Трудовые будни начнутся 7 мая и продлятся всего два дня. Затем начнутся четыре праздничных выходных в честь Дня Победы — с 9 по 12 мая включительно.

Следующая короткая неделя ожидает россиян уже в июне — среда 12 июня будет выходным днем. Кроме того, крымчане будут дополнительно отдыхать 17 июня в связи с празднованием Курбан-байрама, а также 24 июня — по случаю Святой Троицы.

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