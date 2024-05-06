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Реконструкция стадиона «Заря» в Самаре может подорожать в два раза

На реконструкцию стадиона власти Самары могут выделить более 11 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре вдвое может подорожать реконструкция стадиона «Заря». Информация о возможном увеличении финансирования на этот объект содержится в проекте, который подготовили в администрации Самары.

В документе сообщается, что финансирование на стадион «Заря» может увеличиться до 11,4 миллионов рублей. На эти деньги планируется выполнить проект и реконструировать спортивный объект.

Помимо этого, на стадионе планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и бассейном.

Разговоры о возможной реконструкции стадиона «Заря» идут уже не первый год. Сам объект уже несколько лет не эксплуатируется.

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