Реконструкция стадиона «Заря» в Самаре может подорожать в два раза

В Самаре вдвое может подорожать реконструкция стадиона «Заря». Информация о возможном увеличении финансирования на этот объект содержится в проекте, который подготовили в администрации Самары.
В документе сообщается, что финансирование на стадион «Заря» может увеличиться до 11,4 миллионов рублей. На эти деньги планируется выполнить проект и реконструировать спортивный объект.
Помимо этого, на стадионе планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и бассейном.
Разговоры о возможной реконструкции стадиона «Заря» идут уже не первый год. Сам объект уже несколько лет не эксплуатируется.