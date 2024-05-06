На этой неделе в Узбекистане ожидаются дожди и понижение температуры

В предгорных и горных районах республики сегодня во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, а также гроза. Завтра и послезавтра, 7—8 мая , без осадков, а вот 9 и 10 мая временами пройдут дожди, местами сильные. Возможна гроза. В высокогорных районах в зонах свыше 2 тысяч метров 10 мая не исключен переход дождя в снег. Сохраняется лавинная опасность.