На этой неделе в Узбекистане ожидаются дожди и понижение температуры

Сегодня днем по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, лишь в отдельных районах Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областей и местами по Ферганской долине во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха будет в пределах 23−28 градусов.
Во вторник и среду,
В четверг и пятницу,
Ветер восточный с переходом на западный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
В предгорных и горных районах республики сегодня во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, а также гроза. Завтра и послезавтра,
В столице сегодня во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура — 26−28 градусов. Во вторник и среду, 7 и 8 мая, осадков не ожидается. Будет наблюдаться повышение температуры до 30−33 градусов.
В праздничный день, 9 мая, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура — 30−32 градусов. Дождь и гроза возможны временами 10 мая. Температура в этот день понизится до 22−25 градусов.