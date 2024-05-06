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На этой неделе в Узбекистане ожидаются дожди и понижение температуры

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Podrobno.uz

Сегодня днем по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, лишь в отдельных районах Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областей и местами по Ферганской долине во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха будет в пределах 23−28 градусов.

Во вторник и среду, 7—8 мая, на западные районы республики начнется вынос новой порции влажного воздуха. По Каракалпакстану, Хорезмской области, 8 мая еще и по Бухарской и Навоийской областям местами пройдут кратковременные дожди и грозы. По остальной территории республики ожидается сухая погода. Температура воздуха в эти дни повысится до 30−33 градусов.

В четверг и пятницу, 9—10 мая, влажная воздушная масса распространится на всю территорию Узбекистана. По большинству областей пройдут дожди, местами с грозами. Лишь по Ферганской долине 9 мая, по Каракалпакстану Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям 10 мая дождей не ожидается. Температура в эти дни будет понижаться, к 10 мая — до 20−25 градусов.

Ветер восточный с переходом на западный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.

В предгорных и горных районах республики сегодня во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, а также гроза. Завтра и послезавтра, 7—8 мая, без осадков, а вот 9 и 10 мая временами пройдут дожди, местами сильные. Возможна гроза. В высокогорных районах в зонах свыше 2 тысяч метров 10 мая не исключен переход дождя в снег. Сохраняется лавинная опасность.

В столице сегодня во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура — 26−28 градусов. Во вторник и среду, 7 и 8 мая, осадков не ожидается. Будет наблюдаться повышение температуры до 30−33 градусов.

В праздничный день, 9 мая, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура — 30−32 градусов. Дождь и гроза возможны временами 10 мая. Температура в этот день понизится до 22−25 градусов.