Погода в Волгограде на 9 мая 2024 года: будет холодно, но без дождя

После заморозков в начале мая в Волгограде и области потеплеет до +21…+26. Но на День Победы в регион снова нагрянет похолодание. Погода в Волгограде на 9 мая 2024 будет холодной и ветреной, сообщили синоптики Волгоградского ЦГМС.
В Волгограде 9 мая 2024 года ожидается сухая и ветреная погода. Существенных осадков не ожидается. Ночью температура в городе опустится до +2…+4 градусов, днем воздух прогреется лишь до +13…+15.
В Волгоградской области на День Победы шквалистый ветер будет дуть с порывами до 15−20 метров в секунду. Заметного дождя синоптики также не прогнозируют. Ночью в регионе похолодает до 0…+5 градусов; днём будет всего +10…+15. Хотя в северных районах области будет чуть теплее — до +16.