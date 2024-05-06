Погода в Волгограде на 9 мая 2024 года: будет холодно, но без дождя

В Волгоградской области на День Победы шквалистый ветер будет дуть с порывами до 15−20 метров в секунду. Заметного дождя синоптики также не прогнозируют. Ночью в регионе похолодает до 0…+5 градусов; днём будет всего +10…+15. Хотя в северных районах области будет чуть теплее — до +16.