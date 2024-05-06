Парковки для самокатов начали работать в Сочи

В Сочи начали работать парковки для электросамокатов. Теперь жители и гости курорта смогут оставлять транспорт только на специализированных площадках, в противном случае придётся платить штраф от 500 рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на администрацию Сочи.