Парковки для самокатов начали работать в Сочи

В Сочи начали работать парковки для электросамокатов. Теперь жители и гости курорта смогут оставлять транспорт только на специализированных площадках, в противном случае придётся платить штраф от 500 рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на администрацию Сочи.
Специальная разметка для стоянки электрических самокатов появилась в Сочи. Парковочные зоны для электротранспорта есть на улицах Войкова, Конституции, Московской, Новая Заря, Пластунской, Абрикосовой, Донской, Соколова, Дмитриевой и Учительской. Нововведение позволит жителям и гостям курорта правильно припарковать свои электросамокаты, обеспечивая при этом безопасность.
Тем, кто не будет соблюдать правила парковки, грозит привлечение к ответственности. За остановку в непредназначенных для этого местах разработана система штрафов.
Компаниям, предоставляющим электротранспорт в аренду, придется заплатить 500 рублей за первое нарушение парковки. За повторное нарушение штраф удваивается до одной тысячи. Регулярные нарушения могут привести к блокировке аккаунта.
Кроме того, на курорте действует запрет на движение электротранспорта в 23 зонах, количество которых в скором времени будет увеличено.