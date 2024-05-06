Сергей Кузнецов: новокузнечане привыкли гордиться ровными дорогами

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что ремонт на Ильинском шоссе произведут таким же образом, как на Северном въезде. Там подрядчик и власти ремонтировали полотно не по принципу «лоскутного одеяла», а сплошняком.