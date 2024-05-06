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Сергей Кузнецов: новокузнечане привыкли гордиться ровными дорогами

В городе отремонтируют Ильинское шоссе так же, как Северный въезд.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что ремонт на Ильинском шоссе произведут таким же образом, как на Северном въезде. Там подрядчик и власти ремонтировали полотно не по принципу «лоскутного одеяла», а сплошняком.

«Выделяем очередной транш на следующий этап: продолжение работ на Ильинском шоссе, ремонт улиц Димитрова и Рудокопровая, Запорожская, включая развязку на Левом берегу. На очереди Заводское шоссе, улица Фесковская, Байдаевское шоссе. Данные работы необходимо сделать до начала июня», — пишет чиновник.

Он поручил подрядчикам увеличить количество бригад и техники, несмотря на праздники и выходные дни, и заявил, что новокузнечане привыкли гордиться ровными дорогами, поэтому их нужно привести в порядок.

В начале мая Сергей Кузнецов в рамках объезда города обнаружил множество проблем во всех районах. В основном они касаются состояния дорог и благоустройства.