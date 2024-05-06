Холода задержатся надолго: Циклон «Гулла» заморозит Нижегородскую область

Ситуация начнет меняться в лучшую сторону лишь с 10 мая. Впервые за неделю разогреет до +9, ожидается сухая и солнечная погода. В субботу и воскресенье еще немного потеплеет до +11, однако не исключены дожди. Наконец отступят возвратные заморозки: ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +5…+7 градусов.