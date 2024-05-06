Холода задержатся надолго: Циклон «Гулла» заморозит Нижегородскую область

Заморозки, которые сейчас испытывают на прочность жителей многих регионов России, задержатся надолго. Судя по прогнозам синоптиков, в Нижегородской области апрельская погода простоит как минимум до конца вторых майских праздников. Ситуацию усугубит активный североатлантический циклон «Гулла», что означает «решительный». Он придет в Центральную Россию 7 мая.
— Траектория центра этого мощного вихря проляжет в 150−200 км южнее Москвы, и днём барическая «воронка» выйдет на Рязань, где за сутки обрушит на город практически месячную норму осадков — 35 мм, а значит, возможен повтор суточного рекорда небесной влаги для всего мая, зафиксированного здесь в 2005 году, — рассказали в центре метеопрогнозов «Фобос».
По данным «Гисметео», в Нижнем Новгороде вплоть до 9 мая будет крайне некомфортная погода: днем +3…+4 градуса, а ночью и вовсе ожидаются заморозки. При этом синоптики прогнозируют дождь со снегом.
— По Нижегородской области до 8 мая сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы в ночные и утренние часы 0…-4 градуса. В целом температурный фон будет ниже климатической нормы на 10−14 градусов. Днем колебания температуры до +6 до +9 градусов. Местами прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.
В День Победы небесная канцелярия также не будет благосклонна к нижегородцам: днем термометры покажут не выше трех градусов тепла, а ночью по-прежнему небольшой «минус». В течение дня облака будут чередоваться с солнцем, пройдет дождь со снегом.
Ситуация начнет меняться в лучшую сторону лишь с 10 мая. Впервые за неделю разогреет до +9, ожидается сухая и солнечная погода. В субботу и воскресенье еще немного потеплеет до +11, однако не исключены дожди. Наконец отступят возвратные заморозки: ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +5…+7 градусов.
На следующей рабочей неделе также не ожидается резкого потепления. Днем температурный фон будет в районе +9…+11 градусов, ночью — +2…+5. Судя по метеопрогнозу на сегодняшний день, рассчитывать на потепление можно лишь к следующим выходным