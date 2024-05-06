В Омске начали заново отстраивать гимназию № 88

В Омске рабочие начали заново отстраивать проблемную гимназию № 88. До конца мая строители планируют выйти на уровень первого этажа.
Сейчас рабочие ведут монтаж подъемного крана на площадке. В ближайшее время подрядчик приступит к кирпичной кладке стен здания.
Мэр Сергей Шелест отметил, что для строительства гимназии подняли старый план школы. Таким образом, новое здание будет внешне напоминать прежнее. Образовательное учреждение построят с соблюдением всех норм и правил безопасности.
Ранее мы писали, что здание гимназии № 88 отстроят заново.