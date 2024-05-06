На штрафстоянке в Перми скопилось более 300 единиц электротранспорта

Напомним, конфликт между городскими властями и сервисами кикшеринга начался с ограничения по размещению электросамокатов в центре города. Новые требования, принятые в марте депутатами гордумы, разрешили оставлять самокаты только на специальных велопарковках. При этом в центральном планировочном районе Перми пункты размещения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) предусматривать не стали. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, в апреле текущего года начали вывозить на штрафстоянки. Стоимость эвакуации составляет 1,5 тыс. руб., а день нахождения СИМ на штрафстоянке — 100 ₽ После запрета на парковку в Перми электросамокатов кикшеринг Whoosh запустил в прокат электровелосипеды. На прошлой неделе администрация Перми подготовила проект постановления, в рамках которого под принудительную эвакуацию и наложение штрафа могут попасть все виды средств индивидуального перемещения, бесконтрольно брошенные на улицах города, включая электровелосипеды.