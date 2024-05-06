В Волгограде учреждения культуры подготовили праздничную программу к 9 Мая

По данным облкомкультуры, с 6 по 8 мая у волгоградского планетария в специальной военной палатке покажут кукольный спектакль «Босоногий гарнизон». В самом планетарии 9 мая организуют военную иммерсивную полнокупольную программу «Бессмертный подвиг Сталинграда» с обзором в 360 градусов.
7 мая в музее-панораме «Сталинградская битва» откроют выставку «Победа — одна на всех», которая расскажет о боевом содружестве народов Советского Союза. В экспозиции представят документы, фотографии, образцы оружия, обмундирования и снаряжения солдат Красной армии.
В тот же день тематические мероприятия проведут в консерватории им. П. А. Серебрякова, в областной детской библиотеке и библиотеке для молодежи.
С 9 мая в музее Машкова запустят сезон пешеходных экскурсий по улице Мира — самой первой, которую восстановили в Сталинграде. Кроме того, в праздничные дни продолжат свою работу постоянные выставки учреждения.
Напомним, в Волгограде 79-летие Великой Победы отметят традиционным парадом на Аллее Героев. Накануне состоялась репетиция мероприятия с участием военнослужащих из разных родов войск.