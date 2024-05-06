«Волной смыло»: владельцы 30 участков на берегу Новосибирского водохранилища лишаются домов и дач

Родители Дмитрия Савойского обосновались в поселке Чернаково 45 лет назад. Тогда от их владений до залива Орда было несколько десятков метров. Семья построила здесь летнюю кухню, потом дачу, гараж и жилой дом. Летело время, у четы выросли дети, появились внуки.
— Изначально купили этот участок у хозяина в 1979 году — это был деревенский участок. Береговая линия была метров 200 как минимум, здесь дорога проходила, улица была, называлась Сахалинская, т. е. это за все нашим забором. Здесь, где сейчас стоим футбольное поле было, мы играли, — рассказал «Прецеденту» Дмитрий Савойский, сын собственника участка.
Все эти годы вода методично подмывала берег. Особенно активно эрозия проявилась в последние годы.
— Потому что сейчас не углубляют русло, здесь мелко, и волна большая поднимается, просто смывает берег, — говорит Дмитрий. — Здесь шторма бывают такие большие, что волна поднимается до метра высотой.
Савойские пытались укрепить берег собственными силами, сажали деревья, но вода метр за метром подбиралась к их забору.
Затем в дело вступила прокуратура. Там провели проверку и выяснили, что большая часть участка пересекает береговую линию. Ведомство обратилось в суд с требованием прекратить право собственности Бориса Савойского на землю.
Аналогичные иски получили еще 33 семьи в Ордынском районе, 17 из них уже удовлетворены судом, остальные находятся на рассмотрении. Аргументы селян о том, что они не захватывали берег, наоборот это вода пришла к ним, — оказались не в счет.
— Позиция наша формулировалась, исходя из документов конца 90-х и начала 2000-х годов, когда формировались земельные участи, когда они ставились на кадастровый учет, когда согласовывались соглашения на строительства с учетом расстояния до берега. Также мы проводили землеустроительные экспертизы и эксперты нам отвечали, что на момент формирования земельных участков, никаких пересечений с береговой линией не было, соответственно участки предоставлялись на законных основаниях, — комментирует ситуацию Алексей Алкалович, депутат рабочего поселка Ордынское, который представлял в суде интересы Савойского-старшего и других ответчиков по аналогичным искам.
Обновленные правила определения береговой линии заработали в России в 2016 году — по ним 20 метров от воды должны быть свободными от частных владений. При этом уточняют границы водоемов каждые 5 лет.
Несмотря на то, что Борис Савойский оформил землю в собственность несколько десятилетий назад, в феврале 2024 года суд Ордынского района частично удовлетворил иск прокуратуры, постановив, лишить его права большую часть участка. И это решение уже вступило в законную силу.
— У нас остается маленький кусочек земли. Сейчас все строения, гостевые домики, все надо будет переносить туда, вглубь территории, — представляет планы по спасению уцелевшего участка дачи Дмитрий Савойский.
По данным Верхне-Обского бассейного управления Новосибирское водохранилище за более чем 50-летний период эксплуатации имеет переформированную береговую зону с отступлением от первоначальной на расстояние от 20 до 300 метров. Новое положение береговой линии водоема в 2017 году определило ООО «Земельные ресурсы» на основе космических снимков, топографических карт и сведений из ЕГРН. На места специалисты не выезжали. Местный депутат и юрист Алексей Алкаловичи считает, что именно такой формальный подход поставил владельцев дач и домов на берегу залива в безвыходное положение.
— На сегодняшний день такой правовой казус выходит — суды вынести решения, признаны отсутствующими права собственности на земельные участки, в частности у Савойских, но по факту эти решения не исполнимы. Мы сейчас пытаемся с прокуратурой решить этот вопрос, но нас не слышат, — считает Алексей Алкалович.
В настоящее время люди, лишившиеся прав на землю, готовят коллективное обращение в Федеральное агентство водных ресурсов, чтобы там разработали механизм решения проблемы. Ведь в зоне риска находятся и другие собственники участков в прибрежной полосе.
— На этой даче уже третье поколений нашей семьи выросло и очень жалко расставаться с территорией. А через пять лет опять будут пересматривать границы береговой линии, и уже окончательно заберут то, что осталось, — обреченно вздыхает Дмитрий Савойский.
Екатерина ЛОБАНОВА.