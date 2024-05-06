«Волной смыло»: владельцы 30 участков на берегу Новосибирского водохранилища лишаются домов и дач

— Позиция наша формулировалась, исходя из документов конца 90-х и начала 2000-х годов, когда формировались земельные участи, когда они ставились на кадастровый учет, когда согласовывались соглашения на строительства с учетом расстояния до берега. Также мы проводили землеустроительные экспертизы и эксперты нам отвечали, что на момент формирования земельных участков, никаких пересечений с береговой линией не было, соответственно участки предоставлялись на законных основаниях, — комментирует ситуацию Алексей Алкалович, депутат рабочего поселка Ордынское, который представлял в суде интересы Савойского-старшего и других ответчиков по аналогичным искам.