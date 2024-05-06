Улицы Ташкента начал патрулировать «робокоп». Видео

Очевидцы заметили на улицах столицы робота на четырех колесах, оборудованного камерой и мигалками. В СБДД сообщили корреспонденту Podrobno.uz, что робот выполняет функции помощника инспектора по профилактике.
Он предназначен для профилактики правонарушений в городе и сельской местности. Четырехколесный помощник оснащен системой GPS, камерами высокого разрешения на 180 и 360 градусов с функцией записи. Маячок предназначен для предупреждения о нарушениях.
Машина может фиксировать все виды правонарушений, даже выброс мусора в неположенном месте. Данные о них отправляются на планшет инспектора по профилактике.