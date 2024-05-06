В Челябинске 7 мая изменятся маршруты общественного транспорта

В центре Челябинска 7 мая ограничат движение из-за генеральной репетиции парада. Запрет на проезд в районе площади Революции затронет общественный транспорт. Автобусы, троллейбусы и трамваи с 15:00 до 19:00 будут курсировать по альтернативным маршрутам.
Вот как будут выглядеть временные схемы движения общественного транспорта:
Автобусы
2. Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Петра Столыпина.
4. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.
14. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово.
18. ТРК Алмаз — Свободы — Маркса — Цвиллинга — Труда — Кирова — Автобусный парк.
22а. ЧКПЗ — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проект — Александра Шмакова.
64. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Автобусный парк.
90с. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Сад «Кристалл».
123. Автовокзал — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.
128. Автовокзал — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Петра Столыпина.
483. Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.
Троллейбусы
7. Молдавская — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Молдавская.
7. АМЗ — ДС «Юность».
10. Солнечный берег — Железнодорожный вокзал.
14. Парк Гагарина — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных.
17. Парк Гагарина — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молдавская.
17. Первоозёрный — Железнодорожный вокзал.
19. Мамина — Железнодорожный вокзал.
Трамваи
3. ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.
5. ЧЭМК — Горького — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК.
7. ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.
16. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.