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В Челябинске 7 мая изменятся маршруты общественного транспорта

В Челябинске на время репетиции парада изменят маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев.

Источник: Комсомольская правда

В центре Челябинска 7 мая ограничат движение из-за генеральной репетиции парада. Запрет на проезд в районе площади Революции затронет общественный транспорт. Автобусы, троллейбусы и трамваи с 15:00 до 19:00 будут курсировать по альтернативным маршрутам.

Вот как будут выглядеть временные схемы движения общественного транспорта:

Автобусы

2. Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Петра Столыпина.

4. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.

14. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово.

18. ТРК Алмаз — Свободы — Маркса — Цвиллинга — Труда — Кирова — Автобусный парк.

22а. ЧКПЗ — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проект — Александра Шмакова.

64. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Автобусный парк.

90с. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Сад «Кристалл».

123. Автовокзал — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.

128. Автовокзал — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Петра Столыпина.

483. Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.

Троллейбусы

7. Молдавская — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Молдавская.

7. АМЗ — ДС «Юность».

10. Солнечный берег — Железнодорожный вокзал.

14. Парк Гагарина — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных.

17. Парк Гагарина — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молдавская.

17. Первоозёрный — Железнодорожный вокзал.

19. Мамина — Железнодорожный вокзал.

Трамваи

3. ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.

5. ЧЭМК — Горького — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК.

7. ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.

16. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.