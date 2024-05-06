В Челябинске 7 мая изменятся маршруты общественного транспорта

В центре Челябинска 7 мая ограничат движение из-за генеральной репетиции парада. Запрет на проезд в районе площади Революции затронет общественный транспорт. Автобусы, троллейбусы и трамваи с 15:00 до 19:00 будут курсировать по альтернативным маршрутам.