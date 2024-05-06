Центр Екатеринбурга перекроют на полдня для репетиции парада: как добраться до работы

В указанные часы будет закрыто движение по следующим улицам:
- по проспекту Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;
- по улице Репина от проспекта Ленина до улицы Малышева;
- по улице Татищева от улицы Репина до улицы Мельникова;
- по улице 8 Марта от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;
- по улице Бориса Ельцина от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
- по улице Толмачева от проспекта Ленина до улицы Первомайской;
- по улице Пушкина от улицы Малышева до проспекта Ленина;
- по улице Вайнера от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;
- по улице Урицкого от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
- по улице Володарского от улицы Антона Валека до площади 1905 года.
На время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада с 5:00 будут закрыты следующие участки улично-дорожной сети:
- улица Окраинная от улицы Палисадной до улицы Дорожной;
- улица Палисадная от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской;
- улица Зенитчиков от улицы Палисадной до улицы Братской;
- улица Патриса Лумумбы от улицы Братской до улицы Московской;
- улица Московская от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
- по пандусам транспортной развязки на улице Московской.
Путь автобусов в этот день до 12:00 будет следующим:
- автобус № 043 будет следовать по маршруту Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — Малышева — Репина — Металлургов — автодорога на Пермь — станция Решеты — поселок Старые Решеты — Московский тракт — поселок Северка;
- автобус № 45 будет следовать по маршруту Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — Малышева — Репина — Посадская — Белореченская — Волгоградская — Ясная — Бардина — Серафимы Дерябиной — Кольцевая автодорога — дорога в поселок Широкая Речка — Соболева;
- автобус № 46 будет следовать по маршруту Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Бардина — Амундсена — Московская — Фурманова — Серова — Большакова — Московская — Куйбышева — (обратно 8 Марта — Фурманова — Шаумяна) — 8 Марта — Малышева — Репина — Крауля — Токарей — Бебеля — Готвальда — Опалихинская — Бебеля — Ольховская — Пехотинцев;
- автобус № 48 будет следовать по маршруту Данилы Зверева — Сулимова — Смазчиков — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — Малышева — Репина — автодорога в поселок Широкая Речка — Суходольская — Удельная;
- автобус № 51 будет следовать по маршруту Сахарова — Рябинина — Парина — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Токарей — Крауля — Репина — Малышева — 8 Марта — Щорса — Белинского — Самолетная — Южный проезд — Походная — Елизаветинское шоссе — Бисертская;
- автобус № 52 будет следовать по маршруту Бисертская — Елизаветинское шоссе — Новинская — Титова — 8 Марта — Малышева — Репина — Зоологическая — Серафимы Дерябиной — Вильгельма Де Геннина — Парина — Рябинина — Сахарова;
- автобус № 054 будет следовать по маршруту Есенина — Бычковой — Комсомольская — Библиотечная — Мира — Малышева — Гагарина (обратно Мира) — Ленина — Малышева — Карла Либкнехта — 8 Марта — Щорса — Амундсена — Мостовая — Предельная — Городская — Чемпионов — Золотистый — Лучистая;
- автобус № 62 будет следовать по маршруту Чкалова — Сахарова — Вильгельма де Геннина — Парина — Рябинина — Краснолесья — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — ТРЦ Радуга Парк — Репина — Викулова — Крауля — Репина — Малышева — 8 Марта — Титова — Селькоровская;
- автобус № 81 будет следовать по маршруту Гаражная — Европейская — Мостовая — Предельная — Умельцев — 2-я Новосибирская — Палисадная — Окраинная — Дорожная — Военная — Титова — 8 Марта — Малышева — Карла Либкнехта — Шевченко — Советская — Сулимова — Данилы Зверева;
- автобус № 87 будет следовать по маршруту Чкалова — Вонсовского — Амундсена — Бардина — Ясная — Волгоградская — Белореченская — Посадская — Репина — Малышева — Карла Либкнехта — Свердлова — Челюскинцев — Смазчиков — Сулимова — Данилы Зверева — Вилонова;
- автобус № 89 будет следовать в направлении к остановке «Окраинная» по Ленина — Мамина-Сибиряка — Малышева — 8 Марта — Щорса — Белинского — Шварца — Крестинского — Родонитовая — Шварца — 8 Марта — Военная — Дорожная — Окраинная;
- автобус № 93 будет следовать по маршруту Рябинина — Краснолесья — Амундсена — Щорса — 8 Марта — Малышева — Репина — Крауля — Токарей — Бебеля — Готвальда — Опалихинская — Бебеля — Техническая — Расточная — Билимбаевская — Ангарская — Техническая — Решетская (обратно Белякова) — Левоневского — ДМБ № 9 — станция Шувакиш.
Изменение схемы движения трамваев:
- трамвай № 2 будет следовать от станции Эльмаш — Донская — Энтузиастов — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Космонавтов — Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — до станции ВИЗ;
- трамвай № 6 будет следовать от станции Машиностроителей — Бебеля — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Московская — Радищева — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Тверитина — Мичурина — до станции ЦПКиО;
- трамвай № 13 будет следовать от станции 7 Ключей — Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Луначарского — Ленина — Гагарина — Малышева — Сыромолотова -до станции 40 лет ВЛКСМ;
- трамвай № 15 будет следовать от станции 40 лет ВЛКСМ — Сыромолотова — Малышева — Гагарина — Ленина — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Титова — до станции Вторчермет;
- трамвай № 16 будет следовать от станции Волгоградская — Белореченская — Московская — Челюскинцев — Уральская — Гагарина — Ленина — Луначарского — Челюскинцев — Московская — Белореченская — до станции Волгоградская;
- трамвай № 18 будет следовать от станции Волгоградская — Викулова — Татищева — Красноуральская — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Луначарского — Ленина — Гагарина — Блюхера — до станции Шарташ.