В Новосибирске в отделах миграции выстраиваются большие очереди

В Новосибирске в отделах миграции выстраиваются огромные очереди. В ходе долгого ожидания между людьми не редко случаются конфликты и даже драки. О ситуации рассказали журналисты издания Сиб.фм.
В отделе по вопросам миграции отделения полиции № 6 «Октябрьский» всегда многолюдно. В учреждение приходят жители, которые селятся МЖК. Люди жалуются на сбои на портале госуслуг. Поэтому они обращаются в отдел лично — в порядке живой очереди.
«Я, например, больше двух недель не могу записаться на приём. В системе каждый раз происходит сбой. Нужно было заменить паспорт, так как сроки поджимают, поэтому и отправилась так наугад», — рассказала одна из посетительниц.
Самая большая очередь выстраивается в кабинет, где оформляют прописку в Новосибирске. Там много мигрантов, которые плохо говорят на русском.
«Бывают и драки тут. Я стала свидетельницей одной из них несколько месяцев назад. Они не могли определиться, кто после кого, и так мутузили друг друга», — поделилась другая девушка.
В учреждении не отрицают, что очереди и конфликты возникают из-за технических сбоев.