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В Нижнем Тагиле скончался писатель Виталий Костромин

Прощание с уральцем состоится 8 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле скончался писатель Виталий Костромин. Уралец возглавлял издание «Машиностроитель» с 1960-х до 1990-х. в общей сложности он проработал 23 года. Об этом сообщает издание TagilCity.ru со ссылкой на близких писателя.

Виталий Костромин был автором книг и членом Союза журналистов России. Мужчине было 87 лет. В 1990 году он учредил газету бесплатных объявлений, которой руководил до конца жизни.

Также писатель был создателем газет «Горный Край», вестника «Всем», и был редактором журнала «Пульсар». Свердловчанин написал книгу «Поденщина».

Виталий Костромин занимался изданием книг друзей и коллег. До последнего дня он писал сам и делился своим опытом с другими. Прощание с писателем состоится 8 мая в 14:30 в большом зале «Реквием» на улице Челюскинцев.