В Нижнем Тагиле скончался писатель Виталий Костромин. Уралец возглавлял издание «Машиностроитель» с 1960-х до 1990-х. в общей сложности он проработал 23 года. Об этом сообщает издание TagilCity.ru со ссылкой на близких писателя.