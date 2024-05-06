В Нижнем Тагиле скончался писатель Виталий Костромин. Уралец возглавлял издание «Машиностроитель» с 1960-х до 1990-х. в общей сложности он проработал 23 года. Об этом сообщает издание TagilCity.ru со ссылкой на близких писателя.
Виталий Костромин был автором книг и членом Союза журналистов России. Мужчине было 87 лет. В 1990 году он учредил газету бесплатных объявлений, которой руководил до конца жизни.
Также писатель был создателем газет «Горный Край», вестника «Всем», и был редактором журнала «Пульсар». Свердловчанин написал книгу «Поденщина».
Виталий Костромин занимался изданием книг друзей и коллег. До последнего дня он писал сам и делился своим опытом с другими. Прощание с писателем состоится 8 мая в 14:30 в большом зале «Реквием» на улице Челюскинцев.