Похожее на сакуру смертельно ядовитое растение нашли под Петербургом

В лесах под Петербургом зацвело одно из самых ядовитых растений в России — волчеягодник или же волчье лыко. О находке сообщил автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
— Среди весеннего леса сейчас хорошо заметен кустарник с нежно-розовыми цветками. Это продолжает цвести волчеягодник смертельный. Другое его название: волчье лыко, волчеягодник обыкновенный. Это одно из самых ядовитых растений России, — рассказал натуралист.
Растение представляет собой кустарник высотой до полутора метров с необычайно красивыми, нежно-розовыми цветами. Волчеягодник внешне можно сравнить с сакурой, а цвести он начинает раньше других растений. Цветки у волчьего лыка очень душистые, по запаху напоминают гиацинты.
Волчеягодник — смертельно ядовитое растение. Опасность представляют не только ягоды, но и листья, стебель и цветки. Трогать его нельзя ни в коем случае, иначе кожа воспалится и покроется волдырями. Ягоды у растения ярко-красного цвета размером с вишневую косточку. Они появляются в первой половине августа.