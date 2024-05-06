Похожее на сакуру смертельно ядовитое растение нашли под Петербургом

Волчеягодник — смертельно ядовитое растение. Опасность представляют не только ягоды, но и листья, стебель и цветки. Трогать его нельзя ни в коем случае, иначе кожа воспалится и покроется волдырями. Ягоды у растения ярко-красного цвета размером с вишневую косточку. Они появляются в первой половине августа.