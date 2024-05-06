На Омскую область передали затяжной град

"Завтра, 7 мая, на территорию Омской области сместится очередной циклон, который принесет осадки разной интенсивности, днем местами с грозой, возможен град. Ветер в отдельных районах будет усиливаться до 15−20 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит +2…+7°, днем будет +12…+17° «, — заявила начальник ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” Наталия Криворучко.
По данным ведомства, в среду, 8 мая 2024 года, в тылу циклона осадки прекратятся, ветер ослабеет. Температура воздуха в ночные часы составит 0…+5°, а днем воздух прогреется до +18…+23°, по северо-востоку до +13°.
«В День Победы ночью осадков не ожидается, температура +7…+12°. Днем с развитием конвективной облачности местами ожидаются дожди ливневого характера, местами с грозой, возможен град. Ветер будет усиливаться до 15−20 м/с», — сообщила Наталия Криворучко.
Температура воздуха 9 мая в Омской области составит +23…местами до +28 градусов Цельсия.