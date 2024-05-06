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На Омскую область передали затяжной град

В понедельник, 6 мая 2024 года, в Обь-Иртышском УГМС огласили прогноз погоды в Омской области на ближайшие несколько дней. По мнению автора, озвученный прогноз заставляет думать о вероятности осадков в виде града затяжного характера.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Reuters

"Завтра, 7 мая, на территорию Омской области сместится очередной циклон, который принесет осадки разной интенсивности, днем местами с грозой, возможен град. Ветер в отдельных районах будет усиливаться до 15−20 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит +2…+7°, днем будет +12…+17° «, — заявила начальник ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” Наталия Криворучко.

По данным ведомства, в среду, 8 мая 2024 года, в тылу циклона осадки прекратятся, ветер ослабеет. Температура воздуха в ночные часы составит 0…+5°, а днем воздух прогреется до +18…+23°, по северо-востоку до +13°.

«В День Победы ночью осадков не ожидается, температура +7…+12°. Днем с развитием конвективной облачности местами ожидаются дожди ливневого характера, местами с грозой, возможен град. Ветер будет усиливаться до 15−20 м/с», — сообщила Наталия Криворучко.

Температура воздуха 9 мая в Омской области составит +23…местами до +28 градусов Цельсия.