Открылась регистрация на «Ночь музеев»

Tele2 в восьмой раз приглашает своих абонентов на персональную акцию «Ночь музеев», сообщает пресс-служба компании.
Мобильный оператор разработал новую программу экскурсий — нижегородцев ждут 13 эксклюзивных маршрутов по любимым и неожиданным местам столицы Приволжья. Регистрация на все события уже открыта. 18 мая во время всероссийской акции «Ночь музеев» Tele2 также проведет онлайн-трансляции экскурсии из разных городов, в том числе, покажет заповедные кварталы Нижнего Новгорода.
В этом году мобильный оператор создал маршруты для любителей истории, архитектуры, современного искусства, мастер-классов, экспериментов и тайн. Нижегородцы проведут вечер в самой большой библиотеке региона — Нижегородской областной библиотеки имени Ленина и узнают, что происходит в Ленинке, когда ее двери закрываются и последние читатели покидают здание. У гостей графической ярмарки «Контур» будет возможность увидеть, как создается арт-объект современного искусства и во время мастер-класса самим изготовить линогравюру. Участниками мероприятия станут лучшие российские галереи и независимые художники.
Поклонников активных экскурсий и живой истории ждут в «Заповедных кварталах». Это музей под открытым небом из 28 исторических деревянных домов недалеко от церкви Трех Святителей между улицами Горького и Белинского. Здесь жили Короленко и Горький, гостили Чехов, Андреев, Бунин, а Шаляпин еще и пел. Абонентам предстоит выбрать один из четырех маршрутов: о домах, о людях, любовно-романтический или город глазами художницы. Во время акции «Ночь музеев» вместе с Tele2 нижегородцы побывают в музее тишины, музее «ГАЗ», на стадионе «Нижний Новгород» и погрузятся в историю Нижегородской ярмарки.
Для тех, кто хочет увидеть все и сразу, 18 маяTele2 организует трансляции из Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, Музея Фаберже, Российской национальной библиотеки и «Заповедных кварталов» Нижнего Новгорода. Расписание онлайн-экскурсий можно посмотреть на сайте проекта.
Возрастное ограничение: 6+