Открылась регистрация на «Ночь музеев»

Поклонников активных экскурсий и живой истории ждут в «Заповедных кварталах». Это музей под открытым небом из 28 исторических деревянных домов недалеко от церкви Трех Святителей между улицами Горького и Белинского. Здесь жили Короленко и Горький, гостили Чехов, Андреев, Бунин, а Шаляпин еще и пел. Абонентам предстоит выбрать один из четырех маршрутов: о домах, о людях, любовно-романтический или город глазами художницы. Во время акции «Ночь музеев» вместе с Tele2 нижегородцы побывают в музее тишины, музее «ГАЗ», на стадионе «Нижний Новгород» и погрузятся в историю Нижегородской ярмарки.