Стало известно, где отключат свет 7 и 8 мая

07.05.2024 года с 08−00 до 13−00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
г. Чапаевск (ул. А. Толстого);
08.05.2024 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):
Ставропольский район:
г. Жигулёвск, мкр. Александровское поле (ул. Калинина д. 71−85 (нечётная сторона), ул. Кирова д. 70−109, ул. Крылова д. 1−9 (нечётная сторона), ул. Садовая д. 69−86, Маяковского 41);
08.05.2024 года с 10−00 до 19−00 (местного времени):
Ставропольский район:
г. Жигулёвск, мкр. Александровское поле (ул. Бородинская д. 15−38, ул. Кольцова, д. 27−43, ул. Краевая д. 15−45 (нечётная сторона), ул. Кутузова д. 70−84 (чётная сторона), ул. Пугачёва д. 68−80 (чётная сторона), 89−111 (нечётная сторона), ул. Ульянова, д. 61, 63, ул. Чернышевского, д. 16−41, ул. Южная д. 16−38).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.