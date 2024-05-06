Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде во время движения сломался новый автобус ЛиАЗ

Инцидент произошёл на Батальной.

Источник: Фото читателя

В Калининграде во время движения сломался новый автобус марки ЛиАЗ. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы происшествия.

Инцидент случился 5 мая, транспорт встал возле одного из пешеходных переходов на улице Батальной. Остальные автобусы и машины были вынуждены объезжать проблемное место, пересекая разметку, и двигаться по встречной полосе.

О причинах поломки не сообщается. По данным на понедельник, 6 мая, автобуса с госномером 013, который вышел из строя на Батальной, на линии нет.

За выходные у калининградцев появились и другие нарекания к новым автобусам. В салоне одного из них пассажиры заметили неисправное табло.

ЛиАЗы впервые вышли на линию в конце прошлой недели. Транспорт встал на 11-й маршрут вместо белорусских МАЗов. Внутри пассажиры увидели новые розетки для зарядки гаджетов и валидаторы, которые теперь не выдают билеты.