В Калининграде во время движения сломался новый автобус ЛиАЗ

В Калининграде во время движения сломался новый автобус марки ЛиАЗ. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы происшествия.
Инцидент случился 5 мая, транспорт встал возле одного из пешеходных переходов на улице Батальной. Остальные автобусы и машины были вынуждены объезжать проблемное место, пересекая разметку, и двигаться по встречной полосе.
О причинах поломки не сообщается. По данным на понедельник, 6 мая, автобуса с госномером 013, который вышел из строя на Батальной, на линии нет.
За выходные у калининградцев появились и другие нарекания к новым автобусам. В салоне одного из них пассажиры заметили неисправное табло.
ЛиАЗы впервые вышли на линию в конце прошлой недели. Транспорт встал на 11-й маршрут вместо белорусских МАЗов. Внутри пассажиры увидели новые розетки для зарядки гаджетов и валидаторы, которые теперь не выдают билеты.