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Снег может вернуться в Самару в День Победы

Заморозки, дождь и снег прогнозируют синоптики на 9 мая в Самарской области.

Сейчас в Ричмонде: +20° 4 м/с 88% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Жителей Самарской области ждет еще один привет от зимы. Снег может вновь вернуться в регион в День Победы — 9 мая 2024 года. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

По прогнозам синоптиков, сначала Самарскую область накроют дожди. Небольшие, местами умеренные осадки ожидаются во вторник, 7 мая. Они будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигнуть 15−20 м/с. При этом будет тепло — около +17…+22 градусов. По северу региона +10…+15.

Утром и днем в среду, 8 мая, в Самарской области прогнозируют кратковременный дождь. Возможно, будет гроза. Вновь будет ветрено — порывы до 15−18 м/с. Температура воздуха составит +15..+20 градусов.

В ночь на четверг, 9 мая, в регионе вновь ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до −1…-3 градусов. Днем возможны небольшие осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега. Скорость западного ветра составит 8−13 м/с. Будет прохладно — не больше +11 градусов.

Напомним, днем 3 мая на Самарскую область внезапно обрушился снег, который к вечеру превратился в метель. Село Ташелка Ставропольского района полностью укрыло белым покрывалом, а в Самаре снег и сильный ветер пытались помешать репетиции парада к 9 Мая, но участники стойко выдержали тяготы непогоды.