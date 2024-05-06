Снег может вернуться в Самару в День Победы

По прогнозам синоптиков, сначала Самарскую область накроют дожди. Небольшие, местами умеренные осадки ожидаются во вторник, 7 мая. Они будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигнуть 15−20 м/с. При этом будет тепло — около +17…+22 градусов. По северу региона +10…+15.